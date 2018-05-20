Во Франции рассказали, как будут защищать компании от антииранских санкций США

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что после выхода американской стороны из ядерного соглашения по Ирану компенсацию стоимости возможных санкций со стороны США может взять на себя Европейский союз. Об этом министр сказал в эфире Europe1.

По его словам, Франция будет делать все возможное для защиты интересов своих компаний, инвестирующих в Иран на законных основаниях и в соответствии с соглашением по иранской ядерной программе. Кроме того, он заметил, что французская сторона не смирится с безраздельным доминированием США в экономике без уважения к международным правилам.

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«У нас есть европейский бюджет, который должен позволить нам защищать наши компании и торговлю», — заявил Ле Мэр.

Также существует возможность введения «автономной финансовой системы, чтобы Европа больше не зависела от американской финансовой и банковской системы». Министр допустил, что возможно введение санкций против компаний, которые не соблюдают правила Европы.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что европейским компаниям не стоит ждать крупных компенсаций, если на них распространятся санкции против Ирана.