Умер Ку Бон Му
Председатель южнокорейской компании Ку Бон Мун скончался в возрасте 73 лет в Сеуле, сообщает «Ренхап» со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что в четверг Ку Бон Мун был госпитализирован и находился в критическом состоянии. За последний год он несколько раз переносил операции на мозге.
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«Он сражался за жизнь в течение года и всегда говорил, что не будет пользоваться системами жизнеобеспечения», — заявил представитель предприятия.
Ку Бон Мун был внуком основателя LG. В 1995 году он унаследовал руководство компанией от своего отца и занимал эту должность в течение 23 лет.
Представитель компании отметил, что бизнесмен завещал провести его похороны «спокойно и просто».