Митволь высказался о новом главе минприроды

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь прокомментировал «Газете.Ru» назначение Дмитрия Кобылкина на пост главы Минприроды.

«Насколько я знаю, были серьезные вопросы, связанные с экологией — мы их с вами все видели по телевизору. Взять, к примеру, те же свалки, это настоящая катастрофа. Еще, насколько я знаю, (экс-глава Минприроды Сергей Донской) Донской выполнял далеко не все поручения президента. А Кобылкин имеет очень большой опыт. Конечно, он больше связан с нефтью и газом, но я уверен, что и вопросы экологии ему хорошо знакомы», — сказал Митволь.

Он подчеркнул, что экологическое сообщество рассчитывает, что новый руководитель, имеющий опыт, попробует решать вопросы, которые стоят годами.

«Ярким примером может послужить вопрос с Красным бором (полигон для захоронения токсичных отходов в Ленинградской области, исчерпавший свой ресурс и представляющий угрозу Санкт-Петербургу — «Газета.Ru»). Несколько раз ситуация накалялась до предела, Росприроднадзор на это указывал. Однако воз и ныне там», — подчеркнул Митволь.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил назначить губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина главой Минприроды России.