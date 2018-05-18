Стало известно, когда пройдет первое заседание нового правительства

__is_photorep_included11755885: 1

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что первое заседание нового состава кабмина пройдет до открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Первое заседание нового правительства пройдет в начале недели до Петербургского экономического форума», — сказала Тимакова.

Реклама

ПМЭФ в 2018 году пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил все кандидатуры на посты министров и вице-премьеров, предложенных премьер-министром Дмитрием Медведевым.