Медведев предложил Кобылкина на пост главы Минприроды
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил назначить губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина главой Минприроды России.
Ранее министерство возглавлял Сергей Донской.
Также Медведев предложил сменить главу Минтранса. Вместо Максима Соколова премьер предложил президенту кандидатуру Евгения Дитриха на пост главы Министерства.
Также Медведев представил президенту кандидатуры 10 вице-премьеров.
Путин одобрил представленные кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.
Структуру нового кабмина Медведев представил Путину 15 мая.
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