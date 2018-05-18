Депутаты готовят федеральный закон о реновации по всей России

В Госдуме готовится проект закона о реновации жилья по всей России. Об этом рассказала в ходе форума в Калининграде «Среда для жизни» глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В моей сумке лежит проект о реновации по всей России», — сказала Хованская.

Пока документ не внесен в Госдуму, поскольку проект требует изменений в градостроительный кодекс. Если в Москве реновация предусматривает только снос домов, то депутат предлагает не только снос, но и реконструкцию.

По словам Хованской, сейчас запросы на федеральный закон есть уже от Санкт-Петербурга и Севастополя.

Ранее глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что ведомство разрабатывает законопроект, в рамках которого принципы реновации могут быть применены к городам с высокой инвестиционной привлекательностью застройки.