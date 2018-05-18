Украина ввела новые санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко утвердил указ, который вводит новые санкции против ряда российских физлиц и юрлиц. Об этом сообщает на сайте Порошенко.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 г. «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду Украины внесли законопроект, который может разрешить национализацию имущества российских компаний на территории Украины.

Уточняется, что данный законопроект был направлен на рассмотрение комитета Рады.