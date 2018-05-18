Компания Cambridge Analytica заявила о банкротстве после инцидента с Facebook

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica, незаконно получившая данные десятков миллионов пользователей соцсети Facebook, заявила о банкротстве в Нью-Йорке. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в компании уже подтвердили завершение деятельности в США. Кроме того, в начале мая компания начала процедуру банкротства на территории Соединенного Королевства.

Ранее в корпорации Twitter Inc. рассказали, что продали доступ к публичным данным в соцсети компании Александра Когана Global Science Research, предоставившей данные пользователей Facebook сторонней компании Cambridge Analytica.