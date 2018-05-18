НОВАТЭК выбрал место для терминала СПГ на Камчатке

Первый заместитель председателя правления НОВАТЭК Александр Фридман заявил, что в компании приняли решение о месте для морского терминала по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке, передает РИА «Новости».

«Точка определена. Это Бечевинская бухта», — сказал Фридман.

Он отметил, что в данный момент начались проектные работы.

«Задача наша такая, чтобы в течение ближайших 4 лет сделать эту работу… Самое благоприятное место для размещения — это Камчатка», — подчеркнул Фридман.

НОВАТЭК и правительство Камчатского края подписали соглашение о сотрудничестве в октябре 2017 года. Согласно документу, на территории региона будет создан терминал по перегрузке СПГ. Планируется, что мощность терминала составит 20 млн т в год, а в перспективе она может быть увеличена до 40 млн т.

Ранее НОВАТЭК назвал примерный срок запуска третьей линии «Ямал СПГ».