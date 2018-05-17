«Саратовские авиалинии» объявили об остановке деятельности

Руководство авиакомпании «Саратовские авиалинии» объявило об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года, сообщается на сайте компании.

«17 мая 2018 года в адрес АО «Саратовские авиалинии» поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации А.А. Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая текущего года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в компании расценили письмо как введение ограничения сертификата эксплуатанта с 31 мая. В «Саратовских авиалиниях» также заявили о вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля.

Ранее сообщалось, что «Саратовские авиалинии» назначили нового гендиректора.