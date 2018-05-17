Росимущество сообщило о стадии готовности приватизации «Совкомфлота»

Глава Росимущества Дмитрий Пристансков заявил, что сделка по приватизации «Совкомфлота» находится в высокой стадии готовности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы находимся в высокой стадии готовности по «Совкомфлоту», но ожидаем итоговые предложения от инвестиционного агента», — сказал Пристансков.

Он также отметил, что данная сделка подвержена огромному количеству внешнеполитических и внешнеэкономических факторов и рисков.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что правительство в 2018 году будет более аккуратно подходить к приватизационным сделкам

Он также говорил, что компания «Совкомфлот» остается первой в списке на приватизацию.