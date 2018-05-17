Bloomberg: США не исключили введения санкций против «Северного потока — 2»

Заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что США могут рассмотреть санкции против «Северного потока — 2». Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что США противодействуют проекту газопровода, поскольку они считают, что его строительство приведет к усилению зависимости Европы от российского газа.

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Оудкирк также отметила, что благодаря этому проекту у России появится возможность установить оборудование для слежения вдоль всего трубопровода. Чиновница добавила, что «Северный поток — 2» может попасть под санкции в рамках закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

«Это означает, что любой проект трубопровода, а в мире большое количество трубопроводов, которые потенциально могут быть рассмотрены в рамках указанного закона, находится под риском санкций», — сказала Оудкирк.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее отказаться от поддержки «Северного потока – 2».