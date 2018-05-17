Кремль получил предложение о кандидатурах на пост главы Счетной палаты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль получил список кандидатур на должность главы Счетной палаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Предложение получили. Как будет принято соответствующее решение, мы их обнародуем», — сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил направление президенту России кандидатур на пост главы Счетной палаты.

Уточняется, что фракция «Единая Россия» предложила кандидатуру экс-министра финансов Алексея Кудрина, «Справедливая Россия» — председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, КПРФ — первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, ЛДПР — аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.