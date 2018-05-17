Источник: Скворцова может покинуть пост министра

Источник в Совете Федерации рассказал «Газете.Ru», что свой пост в российском правительстве может оставить экс-министр, а ныне исполняющая обязанности министра здравоохранения Вероника Скворцова.

«Насколько мне известно, консультации премьер-министра с президентом постоянно идут, и, видимо, рассматриваются разные варианты. Но могу сказать, что очень пессимистичные настроения по министру здравоохранения», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

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На вопрос, кого могут назначить на место Вероники Скворцовой, он сказал, что «не готов ответить».

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы единогласно освободили Татьяну Голикову от должности главы Счетной палаты.