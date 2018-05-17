Госдума приняла во втором чтении закон о контрсанкциях

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах России на антироссийские санкции. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Законопроектом предусматривается и прекращение или приостановление международного сотрудничества России и компаний с секционными странами в атомной отрасли, ракетно-двигательной отрасли и авиастроении.

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В документе речь идет и о запрете, ограничении допуска американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества, американских товаров, в том числе технологического оборудования и программного обеспечения, работ, услуг к государственным и муниципальным закупкам.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия отменит контрсанкции, если Запад полностью откажется от нелегитимной политики антироссийских санкций.