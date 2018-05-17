«Известия»: в России обяжут устанавливать в домах «умные» счетчики

Минстрой предложил в следующем году сделать обязательной установку в жилых домах «умных» счетчиков, которые передают показания дистанционно. Об этом пишет газета «Известия».

Как стало известно, данные нововведения затронут дома с капитальным ремонтом и новостройки.

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По словам одного из авторов законопроекта председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, многие собственники квартир подкручивают счетчики.

«В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный «мозг», которая передает показания в пределах 4–6 км в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой системе, то своровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано», — рассказал Сидякин.

Ранее заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко сообщил, что Минэнерго хочет законодательно закрепить требование устанавливать только «умные счетчики» электроэнергии при плановой замене приборов учета.