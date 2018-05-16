Замглавы Банка Англии извинился за слова о менопаузе в экономике

Заместитель главы Банка Англии Бен Бродбент извинился за свои слова о том, что экономика Великобритании вступила в период «менопаузы», пишет «Би-би-си».

Данную формулировку Бродбент использовал во время интервью Daily Thelegraph, чтобы описать состояние экономики, которая, по его словам, «прошла пик и уже не настолько сильна».

Реклама

Позже он сказал, что сожалеет о «плохом выборе слова». Однако его комментарий вызвал возмущение среди женщин в финансовой среде Британии.

Отмечается, что Бродбент состоит в комитете денежно-кредитной политики Банка Англии, который ранее критиковали за то, что среди девяти его членов только одна женщина.

Сара Смит, профессор экономики в Бристольском университете, заявила, что эти замечания «передают довольно уничижительный взгляд на женщин».

«Я никогда не думал о том, что менопауза не является продуктивной», — сказала она.

Кэролин Фэйрбэрн, генеральный директор CBI, назвала фразу о менопаузе в экономике «плохим выбором», отвлеченной от реальной проблемы.