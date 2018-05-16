Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 8 по 14 мая составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 1,3%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедший период цены на сахар-песок выросли на 1,3%, на пшено — на 0,5%, на свинину, чай — на 0,2%.

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Вместе с тем куриные яйца подешевели на 1,9%, гречневая крупа — на 0,4%, пастеризованное молоко — на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%: огурцы и помидоры подешевели на 4,9% и 3% соответственно.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 1,1%.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев сообщил, что Центробанк пока сохраняет прогноз по инфляции на 2018 год в диапазоне 3-4%.