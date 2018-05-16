Россия увеличила вложения в госдолг США

Россия в марте текущего года увеличила вложения в облигации США. Об этом сообщается в материалах министерства финансов США.

Как стало известно, в марте России увеличила инвестиции в американские долговые бумаги на $2,3 млрд, до $96,1 млрд.

До апреля Россия три месяца подряд сокращала вложения в госдолг США.

Реклама

В число крупнейших держателей облигаций США входят Китай, Япония, Ирландия, Бразилия, Великобритания, Швейцария, Каймановы острова, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

Ранее сообщалось, что американский национальный долг впервые в истории преодолел отметку в $21 трлн.

Сообщается, что этот показатель составлял $19,9 трлн, когда Дональд Трамп стал президентом США.