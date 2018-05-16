ЦБ: санируемые банки получили прибыль с начала года

Зампред Банка России Ольга Полякова заявила, что санируемые банки в период с января по апрель текущего года в общей сложности получили около 3 млрд руб. прибыли. Об этом сообщает RNS.

«Банки, которые находятся сейчас на санации тоже сработали с прибылью, и в общей сложности получили где-то около 3 млрд руб. прибыли», — сказала Полякова.

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Она также добавила, что регулятор ожидает роста прибыли банковского сектора по итогам 2018 года.

«Пока не считали по году прогноз, но будет больше. Мы полагаем, что будет больше, чем в прошлом году», — отметила Полякова.

Ранее сообщалось, что прибыль банковского сектора России в период с января по апрель текущего года составила 537 млрд руб.