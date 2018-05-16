Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 6 коп. и составил 62,38 руб.

Курс евро вырос на 10 коп., до 73,86 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 8,29 коп., до 73,86 руб., курс доллара увеличился на 14,8 руб., до 61,91 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 4,41 коп., составив 67,29 руб.

Стоимость нефти снижалась на 0,3%, до $78,19 за баррель по марке Brent.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».