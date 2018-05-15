Bloomberg: минфин США готов к новым санкциям против России

Заместитель главы американского минфина Сигал Манделкер заявила о готовности американской стороны ко введению новых санкций в отношении России, передает Bloomberg.

«Те, кто получает прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут защищены от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства», — зачитала она заявление главы минфина Стивена Мнучина.

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Она также отметила, что американская администрация готова заставить Россию понести «серьезные издержки в ответ на целый ряд злонамеренных действий, предпринимаемых российским руководством», из-за которых, по ее словам, правительственные элиты и олигархи получают выгоду.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за соблюдение санкций.