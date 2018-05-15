Россельхознадзор обеспокоен серьезным ростом поставок яблок из Турции

Россельхознадзор не исключает поступления санкционных яблок в Россию под видом турецких. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор выражает обеспокоенность увеличением в текущем году объема поставок яблок из Турецкой Республики в Россию. Так, по состоянию на 15.05.2018 на территорию России поставлено более 38 тыс. тонн турецких яблок. Для сравнения за весь 2015 год в Россию было ввезено 13,8 тыс. тонн яблок, что почти в 3 раза меньше, чем за четыре с половиной месяца 2018 года. Ведомство не исключает возможности поступления «санкционной» продукции под видом турецких яблок», — заявили в Россельхознадзоре.

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Как стало известно, российское ведомство намерено запросить турецкий Минсельхоз об объемах производства и экспорта яблок, а также урожай за 2017 год.

Ранее Россельхознадзор сообщил о незаконном ввозе 11 тонн сала из Украины.