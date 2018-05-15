ТВЭЛ: слухи о новых санкциях не затрагивают поставку топлива в ЕС и США

Действующие ограничения и слухи о новых санкциях никаким образом не затрагивают контракты на поставку российского ядерного топлива в страны ЕС и США, российские компании привержены выполнению своих контрактных обязательств. Об этом рассказал старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу компании — поставщика ядерного топлива «ТВЭЛ» Олег Григорьев, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы ничего официально про санкции не знаем. Мы занимаемся серьезны делом, поэтому слухи не учитываем. Все контракты, подписанные с американцами и европейцами реализуются без отклонений. Если бы мы не были добросовестными и надежными партнерами с нами не подписывали бы долгосрочные контракты», — сказал Григорьев на брифинге в рамках форума «Атомэкспо-2018».

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В 2019 году ТВЭЛ, по его словам, начнет тестовую загрузку топлива ТВС-Квадрат, разработанного для АЭС зарубежного дизайна, на атомные станции в США.

Григорьев заверил, что поставки топлива ТВС-Квадрат на станции США будут идти в соответствии с графиком по ранее подписанному соглашению.

«В следующем году будет загрузка первых тестовых сборок. Никаких здесь отклонений нет, мы действует строго в соответствии с контактным графиком», — подчеркнул Григорьев.

Ранее Григорьев сообщил, что Россия готова поставлять современное топливо для украинских АЭС.