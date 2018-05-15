ЦБ зафиксировал ускорение трендовой инфляции

Оценка годовых темпов трендовой инфляции в апреле текущего года выросла до 5,2%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Рост трендовой инфляции, вероятно, носит временный характер, поскольку связан главным образом с относительно высокой чувствительностью показателя к изменению цен товаров, зависимых от цен на нефть и валютного курса», — пояснил регулятор.

Реклама

Также в ЦБ отметили, что текущее значение трендовой инфляции представляется повышенным из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более высоких уровней инфляции.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев сообщил, что Центробанк пока сохраняет прогноз по инфляции на 2018 год в диапазоне 3-4%.