Володин рассказал, сколько россиян попало под санкции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что под санкции США попали уже более 200 россиян и более 400 юридических лиц, сообщает РИА «Новости».

«Санкции США абсолютно носят недружественный характер. У нас под них попало более 400 уже юридических лиц, порядка 200 граждан нашей страны», — сказал Володин.

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Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы защитить интересы государства в этой ситуации.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тыс. руб.

Также ранее сообщалось, что закон о контрсанкциях может быть принят до конца мая.