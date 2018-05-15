Додон поблагодарил Путина за поддержку Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным и поблагодарил его за поддержку в предоставлении стране статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«По окончании работы заседания Высшего евразийского экономического совета провел двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поблагодарил его за поддержку предоставления Молдове статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе», — заявил Додон.

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Как отмечается, в ходе встречи стороны также обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений, и констатировали очень хороший диалог на уровне президентов.

Ранее Путин объявил о получении Молдавией статуса госнаблюдателя в ЕАЭС.