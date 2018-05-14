Количество ипотечных сделок в Москве выросло почти на 80%

Количество ипотечных сделок в Москве в апреле выросло на 78%, до 7,2 тыс. договоров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы управления Росреестра по Москве.

«В апреле 2018 года Росреестр по Москве зарегистрировал 7,202 тыс. ипотечных договоров. Это на 8% больше, чем в минувшем марте (6,662 тыс. договоров)», — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что в апреле 2017 года указанный показатель был зафиксирован на уровне 4,045 тыс. договоров.

Всего с января по апрель в столице зарегистрировано 23,38 тыс. ипотечных сделок.

Ранее сообщалось, что средняя ставка по ипотеке в России достигла минимума.