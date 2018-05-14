Кириенко: за 10 лет в мире построили 52 новых атомных энергоблока

Атомная отрасль во всем мире, несмотря на экономические и политические сложности, развивалась высокими темпами — за последние 10 лет было введено 23 ГВт новых атомных мощностей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента, председатель Наблюдательного совета ГК «Росатом» Сергей Кириенко, выступая на пленарном заседании форума «Атомэкспо», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Можно только вспомнить, что за эти 10 лет, несмотря на экономические кризисы, которые бушевали в мире, биржевые обвалы, паления цен на сырье, имиджевую для отрасли аварию на АЭС «Фукусима» в 2011 голу, за 10 лет в мире введено в эксплуатацию 52 новых атомных энергоблока, на стадии строительства находится еще 59 новых атомных энергоблока в разных странах мира, а суммарная мощность всех атомных станций за 10 лет выросла более чем на 23 ГВт», — сказал он.

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Это, по словам Кириенко, означает, что растущий парк мировых АЭС за 10 лет позволил предотвратить выброс в атмосферу около 20 млрд тонн углекислого газа.

«Что еще более важно, за это время мы не стояли на месте, мы развивали будущее, создавали новые проекты и технологии, с которыми сейчас самое время выходить на всеобщее обозрение для обеспечения развития энергобаланса и современных экологических источников энергии», — добавил Кириенко.

Атомная отрасль дает импульс развития сотням других компаний в мире, уверен глава Набсовета Росатома.