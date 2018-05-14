Источник раскрыл подробности о новом составе кабмина

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Источники в парламенте рассказали о новом составе российского правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По их словам, свои посты покинут и.о. министра по делам Открытого правительства Михаил Абызов, и.о. министра сельского хозяйства Александр Ткачев и и.о. министра транспорта России Максим Соколов.

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«Лавров останется министром иностранных дел», — заявил источник.

Он добавил, что на посту министра обороны России может остаться Сергей Шойгу. По словам источника, и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров также, скорее всего, сохранит свой пост.

Ранее председатель совета Центра стратегических разработок и бывший российский министр финансов Алексей Кудрин, которого фракция «Единая Россия» предложила в качестве кандидатуры на пост председателя Счетной палаты страны, прокомментировал свое выдвижение.