ТВЭЛ: санкции не смогут разрушить партнерство России с США по ядерному топливу

Западные санкции не смогут разрушить партнерство России с США по ядерному топливу. Уверенность в этом высказала президент топливной компании «ТВЭЛ» Наталия Никипелова на форуме «Атомэкспо-2018», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Наш земной шар слишком мал даже для того уровня развития атомной отрасли, который есть уже сейчас. Это означат, что безопасность — это приоритет атомной отрасли любой страны, поэтому любые действия любых правительств, безусловно, должны учитывать этот момент. Поэтому мы думаем, что никакие санкции не смогут разрушить ту кооперацию, которая нужна для нашего совместного развития и проживания», — сказала Никипелова.

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Она также подчеркнула, что ТВЭЛ никогда за всю свою историю не допустил срыва ни одного контракта.

«Кроме того, вы знаете, что мы и до этого пережили непростые времена, но ТВЭЛ никогда за всю историю своего развития никогда не допустил срыва ни одного своего контракта. Мы абсолютно уверены, что и сейчас этого не произойдет», — добавила Никепелова.

В 2016 году ТВЭЛ заключил соглашение с американской Global Nuclear Fuel-Americas о совместной работе по выводу российских сборок для реакторов западного дизайна «ТВС-Квадрат» на рынок топлива для АЭС в США.