«Роснефть» отчиталась по объемам добычи газа в первом квартале 2018 года

Объем добычи газа в первом квартале 2018 года составил 16,87 млрд м3, сообщила в понедельник «Роснефть».

Уровень полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) в 1 кв.2018 г. составил 85,7%.

В декабре 2017 года была начата добыча газа на месторождении Zohr на шельфе Египта. В настоящее время на месторождении введены в эксплуатацию пять эксплуатационных скважин, которые обеспечивают добычу газа на уровне 21 млн куб. м в сутки (100% проекта, ~4 млн куб. м в сутки в доле НК).

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Добыча газа за 1 кв. 2018 года составила ~0,9 млрд куб. м газа (100% проекта, ~160 млн куб. м в доле компании).

В конце апреля 2018 года была введена в эксплуатацию третья линия установки по подготовке газа (технологический участок №1), а в начале мая начаты пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию новой очереди Установки по подготовке газа (технологический участок №2), что позволит в ближайшее время увеличить текущую производительность до 34 млн куб. м в сутки (100% проекта, ~7 млн куб. м в сутки в доле компании).

После запуска 4-х технологических линий на установке комплексной подготовки газа, новых эксплуатационных скважин и морских объектов инфраструктуры суточная добыча газа до конца 2018 года превысит ранее запланированные объемы.