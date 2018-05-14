«Роснефть» продолжает лидировать по объемам добычи

«Роснефть» сохранила лидерство среди публичных нефтяных компаний по объему добычи нефти и жидких углеводородов, говорится в сообщении НК.

В 1 кв. 2018 г. добыча углеводородов составила 5,71 млн б.н.э. в сутки, что соответствует уровню 4 кв. 2017 г.

Среднесуточная добыча жидких углеводородов увеличилась квартал к кварталу на 0,3% и составила 4,57 млн барр.

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На этом фоне Statoil снизил добычу жидких углеводородов на 5,5%, BP - на 5,1%, ExxonMobil - на 5%, Shell – на 4,3%, PetroChina – на 1,4%.

При этом на фоне выполнения «Роснефтью» обязательств в рамках сделки ОПЕК+ среднесуточная добыча жидких углеводородов год к году снизилась на 1,2%.