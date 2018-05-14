СМИ: кабмин разрешит компаниям не раскрывать сведения об учредителях

Правительство России разрешит крупнейшим отечественным компаниям не раскрывать сведения об учредителях и топ-менеджменте. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, с помощью таких мер кабмин рассчитывает избежать санкций в отношении российских системообразующих организаций и их руководителей.

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Как отмечается, соответствующий законопроект разработан Минэкономразвития.

В свою очередь эксперты газеты считают, что мера должна быть временной, в противном случае она ударит по инвестиционной привлекательности и породит непрозрачные схемы.

Ранее Минфин сообщил о варианте помощи попавшим под санкции компаниям.