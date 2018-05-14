Трамп рассказал о торговом сотрудничестве с КНР

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Соединенным Штатам и Китаю трудно заключить взаимовыгодное соглашение в сфере торговли.

«Китай и США хорошо сотрудничают в области торговли, но переговоры прошлых администраций в течение многих лет были односторонними в пользу Китая. Так что нам трудно заключить соглашение, которое принесет выгоду обеим странам. Но успокойтесь, все получится!» — написал Трамп.

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Ранее в Белом доме анонсировали продолжение торговых переговоров с Китаем.

Также стало известно, что США и КНР намерены разрешить торговый спор через диалог.