Трамп рассказал о торговом сотрудничестве с КНР
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Соединенным Штатам и Китаю трудно заключить взаимовыгодное соглашение в сфере торговли.
«Китай и США хорошо сотрудничают в области торговли, но переговоры прошлых администраций в течение многих лет были односторонними в пользу Китая. Так что нам трудно заключить соглашение, которое принесет выгоду обеим странам. Но успокойтесь, все получится!» — написал Трамп.
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Ранее в Белом доме анонсировали продолжение торговых переговоров с Китаем.
Также стало известно, что США и КНР намерены разрешить торговый спор через диалог.