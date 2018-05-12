Минфин объяснил сокращение расходов бюджета на пенсии

Минфин России объяснил, почему предлагает снизить бюджетные расходы на пенсионное обеспечение в этом году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

«В рамках внесения изменений в федеральный бюджет предусматривается уточнение трансфертов бюджету Пенсионного фонда. Это связано с более высокими темпами поступления страховых взносов в 2017 году, в результате чего были сформированы остатки средств на счетах Пенсионного фонда», — говорится в комментарии Минфина.

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В ведомстве уточнили, что эти остатки направляются на выплату пенсии, в связи с чем был снижен бюджетный трансферт, предназначенный для сбалансирования Пенсионного фонда.

Ранее стало известно, что Минфин предложил сократить расходы на пенсионное обеспечение на 51,5 млрд руб. В то же время Пенсионный фонд России сообщил, что увеличит расходы на выплату пенсий на 99 млрд руб.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» заверил, что сокращение расходов на пенсионное обеспечение никак не отразится на размерах пенсий тех граждан, которые сейчас получают пенсии.