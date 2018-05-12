Китайский миллиардер сел в американскую тюрьму

Миллиардер из Китая Энг Лэп Сэн приговорен в США к четырем годам тюрьмы за подкуп двух сотрудников ООН. Об этом сообщает Reuters.

Бизнесмен был арестован в 2015 году. По словам прокуроров, он дал взятки на общую сумму около $1 млн двум чиновникам ООН, чтобы они помогли ему построить конференц-центр в Макао. Энг намеревался превратить специальный район Китая в «азиатскую Женеву», а также заполучить «славу и состояние».

Конференц-центр в конечном итоге построен не был. Прокуроры запросили для миллиардера шесть лет тюрьмы, адвокаты настаивали на возвращении бизнесмена на родину. Суд Манхэттена приговорил его к четырем годам заключения.