Трамп и Мэй обсудят санкции против компаний, работающих в Иране

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Тереза Мэй приняли решение провести британо-американские переговоры о санкциях против компаний, которые ведут деятельность в Иране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Премьер-министр подняла вопрос о потенциальных последствиях американских санкций на те компании, которые в настоящее время ведут бизнес в Иране. Они договорились, что между нашими командами пройдут переговоры», — говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

Ранее Минфин США расширил санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции. Также ранее в ФРГ отрицательно отреагировали на санкции США против Ирана.