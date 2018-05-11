Из законопроекта о контрсанкциях уберут упоминание лекарств

Вице-спикер Госдумы Иван Мельников рассказал, что по итогам Совета по законотворчеству депутаты и эксперты обсудили то, как законопроект о контрсанкциях изменится ко второму чтению. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам парламентария, из законопроекта уберутся формулировки, касающиеся конкретной продукции. Предполагается, что так документ будет доработан ко второму чтению.

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В первом чтении его примут уже на следующей неделе.

Политолог Екатерина Шульман на своей странице в фейсбуке уже вывесила вариант измененного документа.

«Запрет или ограничение ввоза на территорию России продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства или производителями которых являются организации, находящиеся в под юрисдикцией недружественных государств…», — сказано в документе.

В исходном варианте законопроекта лекарственные препараты указывались отдельно. Отметим, что это не значит, что они не могут попасть под эмбарго.

«Это не означает, что перед правительством не стоит задачи по импортозамещению», — подчеркнул Мельников.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала страны не распространять санкции на лекарства.