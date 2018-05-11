Минфин ожидает профицит бюджета в 0,45% ВВП

Минфин ожидает профицит федерального бюджета в текущем году на уровне 0,45% ВВП (440,6 млрд руб.). Об этом сообщается в проекте поправок в бюджет, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

В действующем законе о бюджете был заложен дефицит на уровне 1,3% ВВП.

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Как стало известно, последний раз профицит бюджета был зафиксирован в 2011 году.

Уточняется, что министерство предложило увеличить расходы бюджета на 62 млрд руб., до 16,591 трлн руб. Доходы бюджета за указанный период вырастут более чем на 1,8 трлн руб. и достигнут 17,031 трлн руб

Ранее сообщалось, что Минфин России более чем в пять раз увеличит покупки валюты на внутреннем рынке в 2018 году.