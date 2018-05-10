Россельхознадзор сообщил о незаконном ввозе 11 тонн сала из Украины

Россельхознадзор рассказал о выявлении незаконного ввоза на территорию России около 11 тонн сала из Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, 7 мая поступила информация от пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям об обнаружении на территории Воронежской области небезопасной подконтрольной госветнадзору продукции.

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«Так, в автомобиле Камаз, в пропиленовых мешках перевозилось сало свиное, общим весом 10 975 кг, а также 3 мешка с семенами, общим весом 75 кг. На мешках имелись маркировочные ярлыки на украинском языке. Со слов владельца, данная продукция была перемещена с территории Украины незаконно. Пограничный наряд также установил, что след от колес Камаза ведет вглубь Украинской территории», — заявили в Россельхознадзоре.

В отношении владельца продукции, подконтрольной госветнадзору, составлен протокол об административном правонарушении.