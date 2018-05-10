В Совфеде назвали решение суда Гааги по украинским активам в Крыму политизированным

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что решение суда в Гааге по активам украинских компаний в Крыму политизировано. Об этом сообщает ФАН.

По словам сенатора, отношение к решению суда в Гааге может быть только негативным.

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«На самом деле та же самая «Жиса», телерадиокомпания, могла продолжать работать в Крыму после референдума. Ей никто не мешал это делать, решение прекратить вещание она приняла самостоятельно. Поэтому утрата активов произошла по ее вине. Это же, уверен, относится и к другим истцам. Их никто не выгонял. Те украинские предприниматели, которые хотели остаться работать в Крыму после того, как он стал российским, остались. А украинские компании, которые покинули Крым, сделали это по собственному желанию. Какие в этом случае могут быть претензии к России?», — сказал Цеков.

Ранее сообщалось, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям.