Медведев сообщил об увеличении трат на реализацию майского указа до 25 трлн рублей

Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что объем средств на реализацию майского указа будет увеличен на треть и составит около 25 трлн руб. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Правительство по поручению президента должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе задач. По предварительным подсчетам объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 трлн руб. То есть, к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн руб», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить достижение национальных целей развития России на период до 2024 года.