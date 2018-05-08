«Укртрансгаз» разработал план модернизации газотранспортной системы Украины на 10 лет
«Укртрансгаз» разработал десятилетний план модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление компании.
Как стало известно, план модернизации разработан с целью приведения ГТС Украины в соответствие с европейскими стандартами.
«Укртрансгаз» и «Нафтогаз Украины» продолжают модернизировать украинскую газотранспортную систему (ГТС). 10-летний план модернизации ГТС Украины на 2018—2027 годы разработан с целью приведения производственных мощностей в соответствие с европейскими стандартами надежности, безопасности и экологичности при эксплуатации компрессорных станций и транспортировке газа», — заявили в компании.
Ранее экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил, что у Киева все меньше шансов выстоять в противостоянии с проектом по строительству газопровода «Северный поток — 2».