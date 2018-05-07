Россия ограничила поставки свиней из Венгрии

Россельхознадзор с 7 мая вводит временные ограничения на поставки в Россию живых свиней и свиноводческой продукции из Венгрии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что, в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней на территории региона Хевеш, Венгрия, 7 мая 2018 года вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Венгрии живых свиней, продуктов убоя свиней, мяса свинины и продукции, содержащей мясо свинины, эмбрионов свиней и спермы хряков», — заявили в Россельхознадзоре.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил, что прямой ущерб от африканской чумы свиней за 10 лет составил 5 млрд руб.