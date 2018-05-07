Источник в кабмине назвал сроки формирования нового правительства

Источник в кабинете министров рассказал, что члены нынешнего правительства ожидают окончания формирования нового состава органа в течение двух недель. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Думаю, это вопрос пары недель», — заявил источник в ответ на соответствующий вопрос.

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Он также добавил, что на встрече президента с нынешним кабмином новый состав правительства не обсуждался.

Ранее сообщалось, что министры ожидают внесения кандидатуры нового главы кабмина в Госдуму вечером 7 мая.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию инаугурации.