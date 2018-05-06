В «ВИМ-Авиа» заявили об исчезновении нового гендиректора

Сотрудники компании «ВИМ-Авиа» выпустили заявление, в тексте которого говорится о том, что исчезновение нового генерального директора авиакомпании и его заместителя ставит под угрозу вопрос выплаты долгов по зарплате, передает РИА «Новости».

«Заместитель генерального директора авиакомпании ВИМ-Авиа Д. В. Богачев заверил коллектив, что будут предприняты все возможные меры по изысканию средств для погашения образовавшейся задолженности по заработной плате в приоритетном порядке». Однако, по данным представителей коллектива, ни новый генеральный директор, ни его заместитель не планируют присутствовать на судебном заседании, мотивируя решение «отсутствием средств на командировку», — говорится в тексте заявления.

Реклама

Заседание суда, о котором идет речь, запланировано на 7 мая.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о снятии дисциплинарного взыскания с главы Министерства транспорта Максима Соколова, сделанного в конце сентября 2017 году из-за ситуации с авиакомпанией «Вим-Авиа», прекратившей полеты из-за долгов.