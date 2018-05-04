Гендиректор Air France ушел в отставку

Генеральный директор авиакомпании Air France-KLM Жан-Марк Жанайяк уйдет в отставку после отказа сотрудников принять предложенное им соглашение об оплате труда, сообщает Le Figaro.

Соглашение предполагало увеличение зарплаты на 2% в 2018 году, а затем на 5% в течение последующих трех лет. Против принятия документа были 55,4% проголосовавших сотрудников.

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В марте и феврале сотрудники авиакомпании проводили забастовку, требуя повышения зарплаты в связи с инфляцией. Из-за забастовок компания понесла убытки в размере €296 млн.

В 2017 году в Ryanair предсказали банкротство Air France.