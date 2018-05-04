За неделю международные резервы России снизились на $3,4 млрд и на 27 апреля составили $460,4 млрд против $463,8 млрд на 20 апреля, сообщает Банк России.

«Объем международных резервов за неделю снизился на $3,4 млрд, или на 0,7%, под воздействием отрицательной переоценки и на 27 апреля составил $460,4 млрд», — заявили в ЦБ.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $1,4 млрд в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила, положительной переоценки и монетизации золота.