Минфин не согласовывал с Минтрудом закон о налоге для самозанятых

Законопроект о налоге для самозанятых, разработанный Минфином РФ, не поступал на согласование в Минтруд. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подобный законопроект не поступал в Минтруд России», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Минфин предложил ввести налог на профессиональный доход, призванный вывести из теневого сектора самозанятых и граждан, которые работают без официального трудоустройства.

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«Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Ставка такого налога будет около 3% если оказание услуг идет физическим лицам, а если юридическим лицам — то 6%», — сказал замминистра финансов Илья Трунин.

В Минэкономразвития данную инициативу поддержали, уточнив, что сходную концепцию ранее озвучивал министр Максим Орешкин, она обсуждалась у первого вице-премьера Игоря Шувалова, а Минфин как ответственный за налоговую политику законодательно оформил предложения.

Трунин уточнил, что ведомство уже подготовило соответствующий законопроект и в течение месяца планирует опубликовать.